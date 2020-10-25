В Киеве опрос Зеленского проводят несовершеннолетние, – журналистка

В Киеве опрос президента Украины Владимира Зеленского проводят несовершеннолетние.

Как сообщила в Twitter журналистка Яна Супоровская, на одном из участков были замечены девушки-интервьюеры, которым еще нет 18 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сообщила в полицию. Девушки говорят, им в Instagram заказали", – отметила она.

На другом участке опрос Зеленского проводят молодые ребята.

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