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22 октября • обновлено в 22:06
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/ Политика

Требовал за "связи" в Офисе президента $150 тыс.: в Киеве задержан крупный мошенник

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В Киеве задержали злоумышленника, который пытался завладеть деньгами кандидата на пост главы одной из райадминистраций области, убедив последнего в наличии "связей" в Офисе президента.

Свои "услуги" мошенник продавал за 150 тысяч долларов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины на официальном сайте.

"По версии следствия, указанное лицо путем обмана, а именно создание представление кандидата на должность председателя одной из районных администраций Киевской области (проект LIFT) о наличии "связей" в Офисе президента Украины, пыталась завладеть денежными средствами", – сказано в сообщении.

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Требовал за "связи" в Офисе президента $150 тыс.: в Киеве задержан крупный мошенник

Коллаж

Злоумышленника задержали во время получения части денег – около 30 тысяч евро.

Уточняется, что личность подозреваемого установлена Департаментом процессуального руководства по особо важным уголовным производствам ГПУ совместно со следственным управлением Нацполиции в Киеве и Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество) и избрании меры пресечения.

Задержание злоумышленника

Задержание злоумышленника

facebook.com/president.gov.ua

Задержание злоумышленника

Задержание злоумышленника

facebook.com/president.gov.ua

Первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов прокомментировал инцидент, заявив, что "времена, когда должности получали благодаря взяткам, прошли".

"Проект LIFT направлен на честный и прозрачный отбор специалистов, которые хотят менять страну. Любые злоупотребления на этом проекте недопустимы, виновных будут наказывать в соответствии с законом", – цитирует его пресс-служба Офиса президента на странице в Facebook.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Офисе президента Украины предложили проверить сразу с десяток нардепов от "Слуги народа" на детекторе лжи.

Большинство из "подозреваемых" являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект, который должен разрушить миллионную схему одиозного нардепа Антона Яценко.

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Тема
Криминал
Место
Украина Киев
Теги
Офис президента Офис генерального прокурора Украины задержание фотографии мошенники
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Вот так бы "беню" взяли, а так - очереднач ПР акция. Раз есть спрос, раз рискуют - значит есть предложение.
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