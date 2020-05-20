Названо имя вероятного кандидата в мэры Киева от "Слуги народа", о котором не говорили раньше

Кандидатом на пост мэра Киева от "Слуги народа", вероятно, станет не представитель фракции. Так, на местные выборы якобы могут выдвинуть главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Об этом написало издание "Вести.ua" со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в комментарии журналистам эту информацию косвенно подтвердил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

По его словам, существует большая вероятность, что кандидатом от "Слуги народа" станет не депутат.

СМИ заявило, что кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" может стать Ляшко

"Пока не хочу называть фамилию, это человек из государственной службы. Публично о намерении баллотироваться он еще не заявлял", – подчеркнул Качура.

Он также отметил, что "Слуга народа" проведет праймериз до конца текущего месяца. По словам депутата, по состоянию на 20 мая кандидатов было больше пяти.

Ранее появлялась информация, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко якобы подтвердил, что будет баллотироваться в мэры Киева.

Примечательно, что действующий глава столицы Виталий Кличко подтвердил, что ведет переговоры с руководителями других городов о создании совместной политсилы – так называемой "партии мэров".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на выборах мэра Киева поддержит кандидата от партии "Слуга народа".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся