Кандидат в мэры Киева Верещук похвасталась "короткой тропинкой" к Зеленскому

Верещук рассказала о преимуществах кандидата от "Слуги народа" на выборах мэра Киева. Facebook Ирины Верещук

Преимущество кандидата на пост мэра Киева от партии “Слуга народа” состоит в том, что его однопартийцами будут и президент, и большинство в парламенте, и правительство.

Об этом заявила в интервью Радио Свобода народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук, выдвинутая партией в кандидаты на пост городского головы столицы. Она назвала это преимущество безоговорочным и очевидным.

“Представьте себе, городской голова от “Слуги народа” –это короткая тропинка и к президенту, и в правительство, и к тем изменениям, которые нужно провести в киевском горсовете и даже на законодательном уровне”, – сказала депутат.

Она отметила, что Киеву необходимо участие в государственных программах.

“Говоря о госпрограммах, как вы думаете, кому отдадут предпочтение при прочих равных условиях – “слуге народа” или другим кандидатам, которые вероятно пройдут, или даже действующему мэру Кличко”, – заключила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Ирина Верещук была избрана единым кандидатом от "Слуги народа" на выборы мэра Киева, которые пройдут осенью 2020 года.