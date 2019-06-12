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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Политика

Выдвигаются выходцы из России: в Киеве указали на скандальный нюанс в избирательной гонке

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В Киеве от мажоритарного округа №219 в Святошинском районе на парламентских выборах собираются баллотироваться два родных брата-однофамильца уже действующего нардепа Александра Третьякова.

Он также избирался от округа №219 и является главой парламентского Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью, пишут "Факты".

В документах самовыдвиженцы Третьяков Павел Вячеславович и Третьяков Александр Вячеславович указали, что родились в российском Иркутске в семье военнослужащего. Оба проживают в Киеве на Троещине, в одном доме, но в разных квартирах.

Александр Третьяков

Александр Третьяков

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Факты

Лица с одинаковыми фамилиями среди кандидатов на выборах встречались и во время президентского избирательного процесса. Так, баллотировался однофамилец лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко, Юрий Тимошенко.

Как писал OBOZREVATEL, во время предвыборной кампании в парламент уже вспыхнули несколько скандалов. Известного телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
УкраинаКиев
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Семенова Ксения
Семенова Ксения
Спаcибо вcем тeм, ктo пoкaзaл мнe чудо-сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/9bk3l1 Проcтo пpoйдя прocтой опpоc пoлучилa пoчти пoлyгодовую зарплaтy)) Пoльзуйтeсь, пoкa еcть вoзмoжноcть=)
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леня зе
леня зе
ну и шо.чугункин родился в курске.сопля он же баба уроженец Австро-Венгрии.Украина-страна возможностей.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"Если вы располагаете информацией о скандальных фактах ............"_______Обоз собиратель сплетен!!!!!))))))
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