Выдвигаются выходцы из России: в Киеве указали на скандальный нюанс в избирательной гонке

В Киеве от мажоритарного округа №219 в Святошинском районе на парламентских выборах собираются баллотироваться два родных брата-однофамильца уже действующего нардепа Александра Третьякова.

Он также избирался от округа №219 и является главой парламентского Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью, пишут "Факты".

В документах самовыдвиженцы Третьяков Павел Вячеславович и Третьяков Александр Вячеславович указали, что родились в российском Иркутске в семье военнослужащего. Оба проживают в Киеве на Троещине, в одном доме, но в разных квартирах.

Александр Третьяков Bigus.info

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Лица с одинаковыми фамилиями среди кандидатов на выборах встречались и во время президентского избирательного процесса. Так, баллотировался однофамилец лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко, Юрий Тимошенко.

Как писал OBOZREVATEL, во время предвыборной кампании в парламент уже вспыхнули несколько скандалов. Известного телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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