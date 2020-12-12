Под ОП устроили акцию с гробом в годовщину задержания подозреваемых по делу Шеремета. Фото и видео

В первую годовщину задержания подозреваемых в организации убийства журналиста Павла Шеремета, 12 декабря, под Офисом президента Украины в Киеве активисты устроили акцию протеста.

Как сообщают "Факты", протестующие выразили несогласие с тем, что Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь выдвинули обвинения якобы без доказательной базы. Так, митингующие решили "похоронить правосудие" (посмотреть видео, досскролльте до конца).

Активисты принесли под здание гроб с надписью "Весна пришла, невинных сажают" и похоронные венки.

Напомним: 10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил ветерану АТО и музыканту Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 февраля 2021 года.

В то же время подозреваемая Кузьменко остается под домашним арестом, а Дугарь – на свободе под залогом.

Ранее под зданием Апелляционного суда Киева после заседания по делу Антоненко произошли столкновения между силовиками и сторонниками подозреваемого.

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