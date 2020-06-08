Главная Новости
8 июня • обновлено в 14:58
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Под Киевом произошла вспышка коронавируса в детсаду: родители подняли панику

1.3т
Читать материал на украинском

В Броварах Киевской области произошла вспышка коронавируса (COVID-19) в одном из детских садов.

Как пишет "AT BROVARY", на данный момент в детском саду "Калинка" заболело 9 детей и 3 взрослых.

Сначала появилась информация, что все садики города снова идут на карантин. Однако 8 июня власти приняли решение, что детсады, кроме "Калинки", будут работать в штатном режиме, но с еще более усиленными мерами безопасности.

Между тем в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" поднялась паника.

"Помогает ли температурный скрининг и другие меры безопасности? Соблюдать социальную дистанцию в саду невозможно. Что будет со школами осенью?" – пишут напуганные родители.

Под Киевом произошла вспышка коронавируса в детсаду: родители подняли панику

Скрин Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, как будут работать детские сады после карантина.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Бровары
Теги
дети вирус карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Кияни

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 462.

    Вылечились: 12 195. Умерли: 797.

  • В мире заболели более 7 млн человек, погибли – больше 406 тысяч.

  • Эпицентры коронавируса в Украине опять переместились: названы регионы.

  • Еще одна страна победила коронавирус: там не осталось ни единого больного.

  • Ученые выяснили, где в доме может жить коронавирус и назвали самые опасные места.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги