''Первая мысль — стреляют'': в Киеве совершили дерзкое нападение на девушку

В Киеве совершили разбойное нападение на девушку, разбив стекло автомобиля.

Потерпевшая Ольга Семенова в Facebook рассказала, что происшествие случилось около магазина "Эпицентр" на столичной Окружной дороге.

"Машина фактически возле главного входа, все освещено. Вокруг люди. 20:00. Вышла из магазина и села в свою машину. Не успеваю завести ее, как слышу мощные удары в переднее стекло чем-то тяжелым. Стекло разлетается вдребезги, а я не успеваю вообще сообразить, что происходит. Первая мысль — стреляют. Еще секунда и чья-то рука в разбитом окне выхватывает сумку. Не хочется описывать весь тот кошмар и состояние, пока бежала уже за двумя силуэтами вдалеке мужчин в черном", — рассказала девушка.

Семенова добавила, что догнать грабителей ей помогли "ангелы-хранители".

"Мне помогли два парня. Сумку с документами они спасли. Пока вызывала наряд, оказалось, что полчаса до этого опять же двое проделали то же самое с девушкой на идентичной машине, но пару км от этого места… И да. Раз сумку вернули, то мой случай будет рассмотрен как мелкое хулиганство. Прибывший патруль пытался отговорить от целесообразности написания заявления. Заявление я таки оставила", — сообщила потерпевшая.

Девушка подчеркнула, что ее также пару месяцев назад грабили, и в обоих случаях это были лица "не украинской национальности".

На девушку совершили нападение Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вооруженная банда грабила заправку.