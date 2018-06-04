Отобрали Ferrari: в Украине жестко наказали бизнесмена, который уклонялся от уплаты алиментов

У известного киевского бизнесмена и многодетного отца Юрия Чернецкого отобрали эксклюзивный Ferrari за долг по алиментам в размере 260 тысяч гривен.

Как сообщается в сюжете ТСН, автомобиль, которых в мире насчитывается всего 900 единиц, оценили в более чем 2 миллиона гривен.

Ferrari должны продать на государственном аукционе, чтобы таким образом принудительно взыскать долг по алиментам. При этом разницу от выручки бизнесмену вернут.

По словам Чернецкого, он намерен подавать в суд. Бизнесмен заявил, что, поссорившись с женой, он просто "загулял", но сына признал и дал ему свое имя. Женщина не разрешала ему видеться с ребенком, поэтому он сам "предложил мировую" – 15 тысяч гривен ежемесячно в обмен на свидания с сыном.

Однако и после этого осужденная за торговлю и употребление наркотиков женщина к сыну его не подпустила. "Я не понимаю, как я могу платить 15 тысяч гривен сыну, которого совершенно не вижу, имея при этом четверых детей", — заявил Чернецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с должников взыскали рекордную сумму.