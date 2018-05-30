Алименты в Украине: с должников взыскали рекордную сумму

С начала года с должников по алиментам на содержание детей в Украине взыскано 1,5 млрд гривен. Из них 1,14 млрд грн удалось получить с начала реализации инициативы #ЧужихДетейНеБывает 6 февраля.

По словам министра юстиции Павла Петренко, это на 34,4% больше уровня сборов за соответствующий период прошлого года, когда исполнителям удалось взыскать 853 млн грн, сообщает пресс-служба правительства.

Министр юстиции Павел Петренко на заседании правительства Правительственный портал

Благодаря усилению ответственности для неплательщиков алиментов, исполнители Минюста ограничили 120 тыс. украинцев в праве выезда за границу, управления автомобилем, использования оружия и охоты. Составлено 16 709 протоколов о привлечении должников к ответственности в виде общественно полезных работ. Более 10 000 должников объявлены в розыск. Также открыт публичный реестр неплательщиков алиментов, куда внесены почти 200 тыс. должников.

"Результатом всех этих шагов стало возвращение с начала года украинским детям, которые годами не видели средств от родных родителей, 1,5 млрд грн алиментов", - сообщил Петренко.

Более того, реализация первого пакета новаций позволила выявить дополнительные пробелы в действующем законодательстве. Это стало основанием для подготовки второго пакета законов в рамках инициативы #ЧужихДетейНеБывает, подчеркнул он. 15 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении три законопроекта, которые еще больше усиливают ответственность злостных неплательщиков алиментов.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что предусматривает второй пакет мер по усилению ответственности неплательщиков алиментов на содержание ребенка.