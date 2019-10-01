"Нет капитуляции!" Зеленскому устроили протест в Киеве. Фото и видео

Вечером во вторник, 1 октября, активисты устроили митинг под Офисом президента в Киеве против подписания "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает "Укринформ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Поводом стала информация российских СМИ о том, что Украина якобы подписала в Минске нашумевший план по Донбассу.

"По данным СМИ, украинская сторона подписала капитуляционную "формулу Штайнмайера" на сегодняшнем заседании ТКГ в Минске. Мы требуем объяснений от президента Зеленского – что и на каких условиях было подписано от имени Украины. Ветераны войны и патриоты никогда не согласятся на капитуляцию!" – написали в соцсетях перед началом акции.

"Нет капитуляции!" Зеленскому устроили протест Укринформ

Отмечается, что под ОП пришли представители “Нацкорпуса”, “Нацдружин” и Всеукраинского объединения “Свобода”.

“На сегодня мы видим четкий курс на введение мира под влиянием Российской Федерации. Я вам скажу как военный — мы не дадим нынешним украинским властям жонглировать словами и сдавать территории так, как они хотят, сдавать под якобы разведением войск, под якобы особым статусом ОРДЛО, под якобы “формулой Штайнмайера”, которая полностью подстроена под РФ, под оккупанта”, – отметил в начале акции руководитель Центрального штаба Национального корпуса Родион Кудряшов.

Напротив здания ОП развернули баннер с надписью "Нет капитуляции". Активисты заявили, что акция – это предупреждение, и завтра они могут точно так же выйти под стены Верховной Рады.

"Нет капитуляции!" Зеленскому устроили протест

"Нет капитуляции!" Зеленскому устроили протест

Под ОП устроили протест

Под ОП устроили протест

Под ОП устроили протест

Под ОП устроили протест

Под ОП устроили протест

Под ОП устроили протест

Под ОП устроили протест

Под ОП устроили протест

Под ОП устроили протест

Под ОП устроили протест

Под ОП устроили протест

Под ОП устроили протест

Под ОП устроили протест

При этом, лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий записал видеообращение из-за происходящего. "Сегодня произошло то, что Черчилль называл: "Сначала мы получим позор, а затем и войну". Зеленский предал 16000 погибших на фронте украинцев. Мы, патриоты, ветераны объявляем бессрочную акцию", – заявил он.

Юрий Сиротюк из "Свободы" и вовсе обрушился с громкими обвинениями. "Президент подтвердил подписание формулы Штанмайером. Это факт государственной измены", – написал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, росСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу Штайнмайера". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

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