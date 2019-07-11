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"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт

16т Читать материал на украинском

В Киеве на Позняках перекрыли дорогу для проезда кортежа президента Украины Владимира Зеленского, что вызвало гнев у водителей.

Соответствующее видео опубликовали "Буквы" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на проспекте Григоренко образовалась огромная пробка из-за 9 элитных автомобилей, которые сопровождали главу государства. Полицейские выключили светофоры и остановили движение на несколько минут.

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Кортеж Зеленского

Кортеж Зеленского

По словам жителей столицы, это происходит ежедневно утром и вечером, несмотря на возмущения как водителей, так и пешеходов.

Кортеж Зеленского

Кортеж Зеленского

Скриншот из видео

Кортеж Зеленского

Кортеж Зеленского

Скриншот из видео

Киевляне оставили под видео множество недовольных комментариев. "А оно ехало и млело от приветственных гудков его подданых. И даже не догадалось, что было освистано", "Не велик, а "Гелик", "Малыш доиграется ведь", "Дорога позора", "Сначала у Зеленского перекрывают дороги, потом начнут перекрывать дыхание", – написали они.

"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт
"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт
"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт
"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт
"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт
"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт
"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт
"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт
"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт
"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт
"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт

Напомним, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский, ездит на работу на велосипеде. Еще будучи кандидатом в президенты Украины Зеленский отказался от поездок на велосипеде из соображений безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в своей предвыборной программе Зеленский обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Киев
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Шниперсон Изя
Шниперсон Изя
Заипал своими кортежами этот комик!
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Marin Ella
Marin Ella
а как же его обещания? опять лохов развел?
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