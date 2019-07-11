"Не велик, а "Гелик": VIP-кортеж Зеленского устроил коллапс в Киеве, украинцы возмущены. Видеофакт

В Киеве на Позняках перекрыли дорогу для проезда кортежа президента Украины Владимира Зеленского, что вызвало гнев у водителей.

Соответствующее видео опубликовали "Буквы" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на проспекте Григоренко образовалась огромная пробка из-за 9 элитных автомобилей, которые сопровождали главу государства. Полицейские выключили светофоры и остановили движение на несколько минут.

Кортеж Зеленского

По словам жителей столицы, это происходит ежедневно утром и вечером, несмотря на возмущения как водителей, так и пешеходов.

Кортеж Зеленского Скриншот из видео

Кортеж Зеленского Скриншот из видео

Киевляне оставили под видео множество недовольных комментариев. "А оно ехало и млело от приветственных гудков его подданых. И даже не догадалось, что было освистано", "Не велик, а "Гелик", "Малыш доиграется ведь", "Дорога позора", "Сначала у Зеленского перекрывают дороги, потом начнут перекрывать дыхание", – написали они.

Напомним, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский, ездит на работу на велосипеде. Еще будучи кандидатом в президенты Украины Зеленский отказался от поездок на велосипеде из соображений безопасности.

Кортежам быть?



На видео - Позняки. Начали перекрывать для проезда кортежей. Утром и вечером. Сегодня у киевских водителей сдали нервы и они надавили на "клаксоны", дабы показать избранным, что перекрывать улицы не стоит. А ведь на выборах обещали, что кортежей не будет... pic.twitter.com/gj8BlnmqLm — Буквы (@Bykvu) 11 июля 2019 г.

Расступитесь холопы, "слуга народа" едет! В Киеве на Позняках для кортежа Зеленского заблокировали дорогу. Возмущенные водители сигналят. Янукович 2.0. Скоро будет убегать в Ростов pic.twitter.com/ORVX9cYl56 — Львовский метрополитен (@natohawks) 11 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в своей предвыборной программе Зеленский обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

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