Нашествие бабочек в Киеве: названа причина

Бабочки "Сонцевик рыже-черный", нашествие которых заметили жители Киева 4 июня, появились в таком количестве после дождя.

2017 год был для них благоприятным и они отложили личинки, количество которых превысило предыдущие показатели. Причину распространения бабочек назвал энтомолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом энтомологии Института зоологии Валерий Корнеев на своей странице в Facebook.

"Сонцевик рыже-черный - так называется бабочка, массово появился сегодня - имеет гусеницу, питающуюся на самых лиственных деревьях, преимущественно на ивах и тополях. Прошлый год был для него особенно благоприятен, и взрослые бабочки прошлого года были также многочисленны. Весна в этом году была "моментальной", поэтому и бабочки, дожившие до весны в нычках, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день", – пояснил он.

По словам Корнеева, все гусеницы быстро развились за май и окуклились почти в то же время.

"Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки и ножки, и только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и утром сегодня дружно вышли имаго, то есть, взрослые бабочки", – пояснил он.

Он отметил, что в Европе и Центральной Азии энтомологи наблюдают катастрофическое падение численности большинства видов бабочек.

"Из-за непрогнозируемых природных условий, влияния человека, в частности, использования ядохимикатов, распашки и выжигания травы, они необратимо сокращают свои ареалы и погибают", – отметил он.

Сонцевик рыже-черный в незначительном количестве распространен по всей территории Украины. Их главная особенность - желтые лапки, а сверху на крыльях - ярко-красная окраска.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко рассказала, что такое количество бабочек будет временным явлением.

"Бабочек сегодня в Киеве так много, что наконец понятно - пришло лето. Я прочитала, что они живут примерно 3-4 недели и бабочкам для жизни нужна температура воздуха не ниже +12 градусов. А по прогнозу, вскоре, в ночь на 7 июня температура воздуха упадет низко, до + 7 + 12 градусов", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Киева распространяли фотографии и сообщения о нашествии бабочек. В частности, большое количество было замечено на Подоле.