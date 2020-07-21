На улицах Киева изнасиловали трех женщин: где подстерегли жертв

В Киеве произошло несколько изнасилований женщин прямо на улице.

В июле в нескольких районах Киева произошли нападения на женщин с целью сексуального насилия. Один насильник уже задержан правоохранителями.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Так, в Святошинском районе 19 июля в начале первого ночи преступник несколько раз изнасиловал 34-летнюю женщину. Это произошло в заброшенном доме недалеко от детского садика на ул. Верховинной.

На ул. Верховинной изнасиловали женщину. Google Maps

По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого. По информации источника, им оказался 30-летний житель Красиловского района Хмельницкой области, работающий поблизости на стройке. Насильник признался в содеянном.

Еще одно нападение произошло 16 июля около часа ночи в Голосеевском районе Киева, в районе станции метро "Выдубичи" (со стороны автовокзала). Двое парней (на вид примерно около 20 лет) напали на 40-летнюю женщину, избили ее и принудили к оральному сексу.

Двое парней напали на женщину возле метро "Выдубичи". Google Maps

От дальнейших издевательств жертву спас прохожий, который применил против насильников газовый баллончик. Преступникам удалось скрыться с места происшествия.

В Соломенском районе 2 июля неизвестный жестоко изнасиловал 32-летнюю местную жительницу. Это произошло на ул. Борщаговской возле торгового комплекса "Аркадия".

Насильник напал на женщину возле "Аркадии". Google Maps

Спустя три дня женщина с травмами, характерными для изнасилования, попала в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который приставал к мальчику в общественном туалете. Инцидент произошел в парке "Отрадный".