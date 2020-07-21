МоваЯзык

Топ-темы:

На улицах Киева изнасиловали трех женщин: где подстерегли жертв

Obozrevatel
Obozrevatel
Криминал
4,0 т.
Нападение на женщину

В Киеве произошло несколько изнасилований женщин прямо на улице.

В июле в нескольких районах Киева произошли нападения на женщин с целью сексуального насилия. Один насильник уже задержан правоохранителями.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Так, в Святошинском районе 19 июля в начале первого ночи преступник несколько раз изнасиловал 34-летнюю женщину. Это произошло в заброшенном доме недалеко от детского садика на ул. Верховинной.

На ул. Верховинной изнасиловали женщину.

На ул. Верховинной изнасиловали женщину. Google Maps

По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого. По информации источника, им оказался 30-летний житель Красиловского района Хмельницкой области, работающий поблизости на стройке. Насильник признался в содеянном.

Еще одно нападение произошло 16 июля около часа ночи в Голосеевском районе Киева, в районе станции метро "Выдубичи" (со стороны автовокзала). Двое парней (на вид примерно около 20 лет) напали на 40-летнюю женщину, избили ее и принудили к оральному сексу.

Двое парней напали на женщину возле метро "Выдубичи".

Двое парней напали на женщину возле метро "Выдубичи". Google Maps

От дальнейших издевательств жертву спас прохожий, который применил против насильников газовый баллончик. Преступникам удалось скрыться с места происшествия.

В Соломенском районе 2 июля неизвестный жестоко изнасиловал 32-летнюю местную жительницу. Это произошло на ул. Борщаговской возле торгового комплекса "Аркадия".

Насильник напал на женщину возле "Аркадии".

Насильник напал на женщину возле "Аркадии". Google Maps

Спустя три дня женщина с травмами, характерными для изнасилования, попала в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который приставал к мальчику в общественном туалете. Инцидент произошел в парке "Отрадный".

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области Криминалнападение на женщинуизнасилованиенападение
Поделиться в Facebook
  2. Кияни
  3. Криминал