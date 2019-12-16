"На папкином Mercedes": в Киеве парень устроил гонки с 15 авто полиции. Видео

В Киеве 18-летний парень без водительского удостоверения устроил автомобильные гонки с полицией.

Как сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный", парня пытались догнать 15 экипажей патрульной полиции. Он успел проехать четыре района столицы. Сбегая, он проезжал на все красные светофоры.

"Даниил на папкином Mercedes поднял на уши четыре района и как минимум 15 экипажей полиции! За нарушение ПДД его пытались остановить еще на улице Липской, он тут же стал убегать, проезжая на все красные светофоры! Проехал по Печерскому району, Голосеевскому и потом через мост Патона переехал на Березняки, откуда направился в сторону Русановки. Во время погони скорость иногда приближалась к 200 км/час", – говорится в сообщении.

В Киеве 18-летний парень устроил гонки с полицией Киев Оперативный

Патрульным авто удалось заблокировать лихача на улице Панельной благодаря узкому проезду во дворах. Погоня длилась более получаса.

По словам патрульных, в некоторых ситуациях водитель даже пытался идти на столкновения с ними. При этом он был трезв и не под воздействием наркотиков.Сам задержанный заявил, что просто испугался, поскольку ездил без водительского удостоверения.

Также в паблике выложили видео разговора патрульных и задержанного.

– Чего вы убегали, молодой человек? За вами целая эскадрилия полиции гонялась.

– А вы так умеете? В сопровождении..

– Это у вас сопровождение? Нормальное такое. Как вам ездится, нормально? Теперь в ближайшее время точно не будете ездить. Вы чуть дважды не убили людей на служебной машине. В суде будете рассказывать видели вы или нет.

– А в чем причина остановки вообще была?

– Сейчас приедут и всё расскажут. Объясните, почему вы не останавливались.

– А в чем причина остановки была?

– Вы на требование служебной особы обязаны остановится. И во время остановки вам должны все объяснить. Или вы думаете, что если будете убегать, то вам как должны объяснить причину остановки? Чей автомобиль? Давайте номер родителей, позвоним порадуем, что их сын будущий шумахер.

– Вам телефон подать?

– Я не буду лезть в ваш телефон.

– Я вам разрешаю.

– Я с вашего телефона звонить не буду. Можете сказать номер, я наберу.

– Я не знаю номер.

– А если бы стреляли?

– Фигово было бы.

В результате автомобиль был эвакуирован, а водитель доставлен в райотдел для составления админпротокола.

В Киеве 18-летний парень устроил гонки с полицией Киев Оперативный

В Киеве 18-летний парень устроил гонки с полицией Киев Оперативный

В Киеве 18-летний парень устроил гонки с полицией Киев Оперативный

В Киеве 18-летний парень устроил гонки с полицией Киев Оперативный

В Киеве 18-летний парень устроил гонки с полицией Киев Оперативный

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева произошло смертельное ДТП – на Владимирском спуске столкнулись автомобили Audi и Skoda. Один человек погиб, еще четверо получили травмы.

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