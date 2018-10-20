Жителей Киева обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды

В платежках за коммунальные услуги "Киевгаз" доначислил жителям столицы плату за все месяцы отсутствия горячей воды, несмотря на то, что большое количество потребителей пользуется электрическими бойлерами.

В платежках газопоставщик объясняет потребителям, что корректировки проводятся "на основании акта теплоснабжающей компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды", пишет издание "Украинская правда".

Кроме того, наличие электрических бойлеров по действующему законодательству не может быть основанием для снятия корректировки, следовательно, дополнительные средства оплатить все равно придется.

В ответе "Киевгаза" на запрос издания, газопоставщик указывает: "В соответствии с требованиями постановления КМУ от 23 марта 2016 №203 "О нормах потребления природного газа населением при отсутствии газовых счетчиков" оператор газораспределительной системы направляет абоненту перерасчет за потребленный газ в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения после окончания полугодия".

"Киевгаз" отмечает, что на период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления газа на газовую плиту устанавливается 5,4 куб. м на человека в месяц. То есть норма потребления увеличивается на 2,1 куб. м на человека в месяц.

В таком случае доначисления на одного зарегистрированного в помещении человека за полный месяц непрерывного отсутствия горячего водоснабжения будут составлять 14,61 грн.

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На вопрос о том, какова сумма начислений за весь период отсутствия воды и могут ли потребители оплатить долг частями, в "Киевгазе" ответа не дали.

"По состоянию на сегодняшний день 282 236 абонентов рассчитываются по норме потребления природного газа", - добавили в компании.

pravda.com.ua

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