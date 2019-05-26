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/Новости Киева

"Могли стрелять!" Кличко объяснил погром нового чудо-моста над Владимирским спуском

5.6тЧитать материал на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко выразил возмущение действиями вандалов, которые повредили стекло на новом мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

В Facebook Кличко подтвердил, что стекло треснуло на двух фрагментах пола, подчеркнув, что, учитывая его толщину и характеристики, "просто так этого случиться не могло".

"Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли", - рассказал мэр столицы.

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"Сказать, что я смущенно злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - добавил Кличко.

Мост над Владимирским спуском

Мост над Владимирским спуском

obozrevatel

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Место
УкраинаКиев
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Увага, СБУ уже обнаружило российский след , след был 47-го размера и уходил в сторону границы с агрэссором!
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Иванов Петр
Иванов Петр
Шо уже? А может перепутали с крымским?
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Зорина Юлия
Зорина Юлия
Мoя искpeнняя 6лагодaрность тому, ктo пoкaзал мне этот пpeкрaсный cайт http://difimas.com/cwmi7ta Прoстo пpойдя oпроc пoлyчилa пoчти полyгодовую зaрплaту)) Пользуйтесь, пoкa eще eсть вoзмoжноcть=)
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