Метрополитен в Киеве может возобновить работу 22 мая.

Такое мнение в эфире ObozTV сделал экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. "Я думаю, что, скорее всего, это будет сделано 22 мая. Если бы у власти был ум, они бы сделали это намного быстрее или вообще не останавливали бы метрополитен", – заявил он.

По словам экс-министра, в вопросе ограничения работы городского транспорта Украина пошла по российскому, а не по европейскому сценарию. "В европейских странах метрополитен не останавливался никогда", – сказал он.

Омелян добавил, что существенное подорожание такси в столице является прямым следствием ограничений в работе общественного транспорта и остановки метрополитена. "Это объективная ситуация, поскольку количество городского транспорта в 4 раза меньше необходимого. Если не запустят метро, коллапс будет продолжаться", – спрогнозировал он.

Метро в Киеве запустят 22 мая – экс-министр

Как писал OBOZREVATEL:

Городской голова Киева Виталий Кличко выступил с требованием к правительству о восстановлении работы метро в столице после окончания карантина, в частности, 25 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по плану, который наработало правительство, запуск работы метро в Киеве не может произойти до завершения карантина 22 мая.

В Киеве некоторые службы такси с 12 мая, первого этапа ослабления карантина, существенно повысили цены на свои услуги.

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