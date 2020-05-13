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14 мая • обновлено в 16:34
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Метро в Киеве запустят 22 мая – экс-министр

5.3т
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Метрополитен в Киеве может возобновить работу 22 мая.

Такое мнение в эфире ObozTV сделал экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. "Я думаю, что, скорее всего, это будет сделано 22 мая. Если бы у власти был ум, они бы сделали это намного быстрее или вообще не останавливали бы метрополитен", – заявил он.

По словам экс-министра, в вопросе ограничения работы городского транспорта Украина пошла по российскому, а не по европейскому сценарию. "В европейских странах метрополитен не останавливался никогда", – сказал он.

Омелян добавил, что существенное подорожание такси в столице является прямым следствием ограничений в работе общественного транспорта и остановки метрополитена. "Это объективная ситуация, поскольку количество городского транспорта в 4 раза меньше необходимого. Если не запустят метро, коллапс будет продолжаться", – спрогнозировал он.

Метро в Киеве запустят 22 мая – экс-министр

Метро в Киеве запустят 22 мая – экс-министр

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Киевское метро Карантин в Украине Прямая трансляция Новости ObozTV Итоги
Персона
Владимир Омелян
Место
Украина Киев
Тег
метро
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