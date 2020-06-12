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12 июня • обновлено в 12:22
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Матери пленных "Л/ДНР" устроили "лежачий" пикет под ОП. Фото и видео

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В пятницу, 12 июня, матери украинцев, которые остаются в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, устроили "лежачий пикет" на улице Банковой в Киеве, перед Офисом президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил в Facebook фотограф Ян Доброносов, женщины заявили, что их родные находятся в плену с 2014 года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Матери пленных провели "лежачий пикет" на Банковой

Матери пленных провели "лежачий пикет" на Банковой

"Нас не хотят видеть и слышать", – утверждают они.

Женщины легли прямо на брусчатку вместе с фотографиями своих сыновей.

"Верните наших детей!" Матери пленных "Л/ДНР" устроили "лежачий" пикет под ОП

Facebook Яна Доброносова

"Верните наших детей!" Матери пленных "Л/ДНР" устроили "лежачий" пикет под ОП

Facebook Яна Доброносова

"Верните наших детей!" Матери пленных "Л/ДНР" устроили "лежачий" пикет под ОП

Facebook Яна Доброносова

Как сообщал OBOZREVATEL, во время обмена пленными 29 декабря 2019 года в Украину вернулись 76 человек.

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Место
Украина Киев
Теги
Офис президента Донбасс военнопленные
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