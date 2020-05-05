В Киеве магазин косметики жены нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко Аллы Барановской продолжает работать, несмотря на карантин.

Как сказано в сюжете программы "Гроші", на страницах в соцсетях сказано, что салон Clipse перешел на работу в режиме онлайн.

Барановская и Тищенко

Однако журналисты отсняли кадры, на которых молодая девушка на иномарке приехала и зашла внутрь магазина без средств защиты. Вскоре она вышла с фирменным пакетом.

Вскоре они заметили еще одну девушку. Вероятно, тоже клиентка. Она также вышла из магазина с брендированным пакетом.

По словам журналистов, салон все же работает для "особых клиентов". Сама Барановская комментировать ситуацию отказалась.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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