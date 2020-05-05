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6 мая • обновлено в 06:58
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Кирилл Лютый

Жена Тищенко нарушила карантин, открыв магазин косметики: опубликованы кадры

82т
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В Киеве магазин косметики жены нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко Аллы Барановской продолжает работать, несмотря на карантин.

Как сказано в сюжете программы "Гроші", на страницах в соцсетях сказано, что салон Clipse перешел на работу в режиме онлайн.

Барановская и Тищенко

Барановская и Тищенко

Однако журналисты отсняли кадры, на которых молодая девушка на иномарке приехала и зашла внутрь магазина без средств защиты. Вскоре она вышла с фирменным пакетом.

Вскоре они заметили еще одну девушку. Вероятно, тоже клиентка. Она также вышла из магазина с брендированным пакетом.

По словам журналистов, салон все же работает для "особых клиентов". Сама Барановская комментировать ситуацию отказалась.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Карантин в Украине
Персона
Николай Тищенко
Место
Украина Киев
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
З нею зюзя теж проведе "жорстку розмову"?
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4
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
З нею не*ох теж проведе "жорстку розмову"?
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Manfred Anry
Manfred Anry
А чого ви так пінитеся. Все від Бога. Що положено попу не дозволено дяку
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Кияни Жизнь столицы

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