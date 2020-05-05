В Киеве магазин косметики жены нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко Аллы Барановской продолжает работать, несмотря на карантин.
Как сказано в сюжете программы "Гроші", на страницах в соцсетях сказано, что салон Clipse перешел на работу в режиме онлайн.
Барановская и Тищенко
Однако журналисты отсняли кадры, на которых молодая девушка на иномарке приехала и зашла внутрь магазина без средств защиты. Вскоре она вышла с фирменным пакетом.
Вскоре они заметили еще одну девушку. Вероятно, тоже клиентка. Она также вышла из магазина с брендированным пакетом.
По словам журналистов, салон все же работает для "особых клиентов". Сама Барановская комментировать ситуацию отказалась.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Тищенко опроверг информацию о том, что "Велюр" работает, вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном, поблагодарив журналистов за расследование.
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что ресторан Тищенко ждет наказание – будет составлен административный протокол. Такое же наказание ждет еще около 140 заведений, которые нарушили карантин.
В Офисе президента заявили, что Зеленский жестко поговорил с Тищенко об этом инциденте.
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