Последний ливень, превративший центр столицы Украины в реку, заставил киевлян задаться вопросом: кто за это ответит? Так вот, за состоянием ливневок, сигаретными бычками на автобусных остановках и асфальтом на Крещатике следит коммунальное предприятие “ДЭУ Шевченковского района”.

Руководителя у этого предприятия нет - и уже достаточно давно. А и.о. директора этого ДЭУ - креатура гендиректора коммунальной корпорации “Киевавтодор” Александра Густелева. Такая же креатура Густелева, например, руководит в статусе и.о. КП “Киевавтопутьмост”.

Отмечу, что в июле 2016 года депутаты Киевсовета определили процедуру назначения руководителей коммунальных предприятий путем конкурсного отбора в два этапа. Как участник шести конкурсов и победитель пяти первых этапов скажу так: идея хорошая, но только на первом этапе.

Потому что после второго этапа остаются два претендента, которые подаются конкурсной комиссией на утверждение мэру Виталию Кличко. Киевский градоначальник, как бы, должен выбрать из двух претендентов. Но по факту он может никого из них не выбирать. Ибо таково его право, прописанное в процедуре!

В связи с этим напоминаю, что 23 июля прошел очередной - уже третий - конкурс по отбору руководителя КП “ДЭУ Шевченковского района”.

Победители первого конкурса от 23 ноября 2017 года, не устроили Виталия Кличко. Вернее, они не устроили Александра Густелева, который ответственен за все, что творится на дорогах Киева, включая вчерашний ночной потоп на Крещатике.

На втором конкурсе, который состоялся 18 мая 2018 года, комиссия не увидела достойной пары на представление градоначальнику.

Победителями третьего конкурса стали Владимир Слабенький и автор этой колонки. К слову, и Владимир Слабенький, и я побеждали на конкурсах на должности директоров КП - но нас не назначали. Я, в частности, выигрывал конкурс на руководителя КП “Киевгорсвет" и КП “ДЭУ Дарницкого района”.. А Владимир Слабенький - на руководителя КП “ДЭУ Соломенского района”.

Я едва ли буду назначен руководителем КП “ДЭУ Шевченковского района” - потому что вообще “не форматен” для Густелева. А у Слабенького еще есть такой шанс. По крайней мере, он проработал 16 лет в дорожном хозяйстве Соломенского района, откуда был сокращен Густелевым. Но у Густелева - крайне короткая скамейка запасных.

И я буду рад, если Владимира Слабенького таки назначат. Потому что это станет небольшой победой разума над коррупцией и бардаком, которые царят в “ДЭУ Шевченковского района” под управлением врио директора, целиком находящегося под протекторатом Густелева.

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Ведь Крещатик никогда не затапливало - под этой улицей коллектор. А затопило потому что никто не занимался ливневками. После чего по-советски - показушно-ударно - устранялись последствия непогоды.

Да что там говорить, если “ДЭУ Шевченковского района” под управлением “человека Густелева” уже почти год не может сделать подземный переход возле ЦУМа! При том, что наземные переходы куда опаснее для пешеходов - вспомним гибель ребенка под колесами “хаммера”. Так что, по милости Гуселева и его “команды” нас ждут жертвы и возле ЦУМа?

Потому вынужден напрямую обратиться к мэру Киева. Виталий Владимирович, Вы - яркий мэр. И я готов всеми силами помогать вам превратить Киев в крутейший город. Но - меняйте лошадей. Ведь меняют даже тренеров, когда это нужно.