Вода в бюветах Киева оказалась опасной для здоровья: список адресов

В Киеве предупредили об опасности употребления воды из бюветов — в 36 таких объектах значительно превышено содержание вредных для человека веществ. Помимо этого, в некоторых из них обнаружили кишечную палочку.

Как написал на своей странице в Facebook депутат Киевского городского совета Александр Пабат, последние лабораторные исследования подтвердили повышенное содержание железа в пробах воды из 8 бюветов Киева, хлоридов — из 4-х, марганца из 2-х, еще в 6 нарушена щелочность.

"Принимая во внимание данные киевского управления Госпродпотребслужбы, следовало бы воздержаться от потребления воды из колонки святого Антония на территории Печерской лавры и еще 35 источников, расположенных в разных районах столицы", — пояснил депутат.

Так, повышенное содержание железа обнаружили в бюветах по таким адресам: ул. Волкова, 12, ул. Курчатова, 8Б, ул. Ахматовой, 6, ул. Мартиросяна, 11 (также тут нашли излишки марганца), Оболонский проспект, 14Б, Закревского, 85Б, Гришко, 8Б и Сабурова, 3 (еще тут нашли слишком много хлоридов).

Аномальная щелочность выявлена на Лесном проспекте, ул. Жукова, 29, ул. Закревского, 5-7, ул. Маяковского, 54/9, ул. Заслонова, 18, ул. Ревуцкого, 11Б.

Чрезмерное количество хлоридов зафиксировали на ул. Бальзака, 63 и 80, ул. Радунской, 5. Опасное содержание марганца обнаружено в бюветах на ул. Пироговского.

Помимо этого, в нескольких бюветных комплексах нашли болезнетворую микрофлору кишечной палочки: ул. Радужная, 4Б, Гродненский парк, ул. Энтузиастов, 17, ул. Ахматовой, 16Б, ул. Милославская, 17А, ул. Драйзера, 32, жилмассив Корчеватое, ул. Туполева, 22, колонка в Киево-Печерской лавре, на бул. Леси Украинки и ул. Пироговского.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 октября почти по всей территории Украины отключили горячую воду. Причиной стал тот факт, что истекли сроки действия договоров поставщиков газа и НАК "Нафтогаз Украины".