В общежитии КПИ коронавирусом заболели уже 133 из 152 курсантов

В общежитии КПИ COVID-19 подтвержден у 133 курсантов. Фото ukrinform.ru.

Коронавирус обнаружен у еще 81 курсанта киевского Института специальной связи и защиты информации КПИ имени Игоря Сикорского.

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Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации. Общее количество заболевших достигло 133 из 152 курсантов, проживающих в общежитии вуза.

"Вчера специалисты лабораторного центра отобрали биологические образцы у 107 человек, которые контактировали с заболевшими. Результаты исследований мы получили сегодня. Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под присмотром", – рассказал исполняющий обязанности директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.

Он добавил, что в общежитии сейчас проводится текущая дезинфекция.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что коронавирус был подтвержден у 55 человек: 52 курсантов и трех офицеров.