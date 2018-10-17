В Киеве жителей ''атакует'' смертоносная инфекция: новые подробности

В Киеве возросло количество инфицированных корью: за период с 9 по 16 октября симптомы этого смертельно опасного заболевания проявились у 50 человек.

Из них 29 заболевших — это дети. По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, показатель заболеваемости вырос по всей стране.

"На протяжении 41-й недели 2018 (с 9 по 16 октября. — Ред.) корью заболело 707 человек — 189 взрослых и 518 детей. Это значительно больше, чем на прошлой неделе — почти на 28%", — сообщили медики.

Они уточнили, что с начала года от осложнений кори умерли 14 человек.

В Центре общественного здоровья также напомнили, что невакцинированные дети не могут посещать садики и школы. Соответствующее распоряжение было разослано в КГГА и областные администрации.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с начала текущего года от кори пострадало более 30 тысяч человек, их них около 18 000 — дети.