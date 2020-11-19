В Киеве за сутки обнаружили более 1,3 тысячи новых больных COVID-19: рекордные данные

За минувшие сутки, 18 ноября, в Киеве зарегистрировали наибольшее количество новых зараженных коронавирусом (COVID-19) – 1348.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Всего в столице обнаружили 55 203 инфицированных. В Киевской области за прошедший день заболели 786 человек (всего 27 347).

Также эпицентрами заболевания стали такие регионы Украины: Днепропетровская (1128), Запорожская (748) и Черкасская (726) области.

Отметим, что 19 ноября в Украине официально зарегистрировано 583 510 случаев коронавируса (COVID-19). За последние сутки обнаружено 13 357 новых случаев заражения, что стало новым суточным рекордом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября в Киеве было зафиксировано также рекордное количество зараженных COVID-19 за сутки – 1 213.

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