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3 апреля • обновлено в 22:28
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В Киеве за 65 млн закупили видеокамер, чтобы искать зараженных COVID-19

1.4т
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В Киеве в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 на 65 млн гривен закупили видеокамер, которые будут измерять температуру тела, а также распознавать лица.

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Данные с видеокамер будет в частности передавать в правоохранительные органы, передает "Слідство.Інфо".

За 65 млн гривен столица должна получить 400 видеокамер марки Hikvision для так называемого "термального скрининга". Стоимость одного такого устройства – 125 тысяч гривен без НДС. Все камеры должны установить в течение 17-25 апреля.

Карантин в Киеве

Карантин в Киеве

Глава департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров добавил, что данные с камер будут поступать к представителям Национальной полиции, Муниципальной стражи, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также они будут собирать статистическую информацию для департамента здравоохранения КГГА.

"Это позволит оперативно определять людей с повышенной температурой тела в супермаркетах, аптеках и других местах массового скопления людей. Кроме того, функционал камер включает детекцию лиц. Это позволит правоохранителям фиксировать нарушения режима самоизоляции гражданами, которые обязаны его соблюдать", – пояснил чиновник.

Отмечается, что камеры для столицы без конкурса предоставит компания "Интевро". Эта фирма впервые получила такой большой заказ на публичных закупках. За предыдущие три года с ней заключили ряд незначительных договоров на общую сумму не более одного миллиона гривен.

В Киеве за 65 млн закупили видеокамер, чтобы искать зараженных COVID-19

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на 10:00, 3 апреля, зафиксировали 250 случаев коронавируса COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Новости Киева и Киевской области Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Киев
Тег
КГГА
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