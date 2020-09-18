В Киеве вспыхнул пожар в квартире: есть жертва и пострадавший

В ночь на 18 сентября в Киеве на улице Закревского, 71 (район Троещина) произошел пожар в квартире. В результате один человек погиб и один был госпитализирован.

Кадры с места событий обнародовали на странице "Информатора" в Facebook. Отмечается, что огонь вспыхнул на четвертом этаже девятиэтажного дома и распространился на 15 квадратных метров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На место трагедии прибыли четыре машины спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, однако причина пожара пока неизвестна. Остальные жильцы дома не пострадали, в момент тушения огня они вышли на улицу.

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