В Киеве доплата врачам инфекционных отделений, которые спасают от коронавируса COVID-19, составит от 5 до 10 тысяч гривен.
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Первые такие средства медики города получат уже за апрель. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 31 марта, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"На внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских учреждений в условиях борьбы с коронавирусом. На доплаты столичным медикам выделили почти 894 миллиона гривен. Речь идет о всех медучреждениях второго звена здравоохранения", – сказал глава города.
В Киеве врачи, которые спасают от коронавируса, получат значительную доплату. Иллюстрация
"Особое внимание и финансирование получат медицинские работники, которые работают и будут работать с больными коронавирусом. Доплата врачам инфекционных отделений, где спасают и будут спасать киевлян от вируса, составит от 5 до 10 тысяч гривен. Первые выплаты медики получат уже за апрель", – подчеркнул Кличко.
Он поблагодарил врачей Киева за их работу, а также обратился к жителям города с просьбой заботиться о здоровье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже, 20 марта, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации и в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Чиновник заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
В Киеве и области по состоянию на 10:00 вторника, 31 марта, зафиксировали уже 159 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице количество случаев увеличилось до 107, в области – до 52 (два летальных).
В Киеве среди пяти человек, у которых за последние сутки подтвердили коронавирус COVID-19, – четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна 55-летняя женщина – медработник.
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