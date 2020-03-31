Главная Новости
31 марта • обновлено в 15:01
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве врачам, которые спасают от коронавируса, доплатят от 5 до 10 тысяч гривен

2.9т
Читать материал на украинском

В Киеве доплата врачам инфекционных отделений, которые спасают от коронавируса COVID-19, составит от 5 до 10 тысяч гривен.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Первые такие средства медики города получат уже за апрель. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 31 марта, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских учреждений в условиях борьбы с коронавирусом. На доплаты столичным медикам выделили почти 894 миллиона гривен. Речь идет о всех медучреждениях второго звена здравоохранения", – сказал глава города.

В Киеве врачи, которые спасают от коронавируса, получат значительную доплату. Иллюстрация

В Киеве врачи, которые спасают от коронавируса, получат значительную доплату. Иллюстрация

"Особое внимание и финансирование получат медицинские работники, которые работают и будут работать с больными коронавирусом. Доплата врачам инфекционных отделений, где спасают и будут спасать киевлян от вируса, составит от 5 до 10 тысяч гривен. Первые выплаты медики получат уже за апрель", – подчеркнул Кличко.

Он поблагодарил врачей Киева за их работу, а также обратился к жителям города с просьбой заботиться о здоровье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве среди пяти человек, у которых за последние сутки подтвердили коронавирус COVID-19, – четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна 55-летняя женщина – медработник.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги