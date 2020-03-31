В Киеве доплата врачам инфекционных отделений, которые спасают от коронавируса COVID-19, составит от 5 до 10 тысяч гривен.

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Первые такие средства медики города получат уже за апрель. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 31 марта, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских учреждений в условиях борьбы с коронавирусом. На доплаты столичным медикам выделили почти 894 миллиона гривен. Речь идет о всех медучреждениях второго звена здравоохранения", – сказал глава города.

В Киеве врачи, которые спасают от коронавируса, получат значительную доплату. Иллюстрация

"Особое внимание и финансирование получат медицинские работники, которые работают и будут работать с больными коронавирусом. Доплата врачам инфекционных отделений, где спасают и будут спасать киевлян от вируса, составит от 5 до 10 тысяч гривен. Первые выплаты медики получат уже за апрель", – подчеркнул Кличко.

Он поблагодарил врачей Киева за их работу, а также обратился к жителям города с просьбой заботиться о здоровье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве среди пяти человек, у которых за последние сутки подтвердили коронавирус COVID-19, – четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна 55-летняя женщина – медработник.

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