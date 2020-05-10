В Киеве уже 1805 заболевших коронавирусом: Кличко назвал самые опасные районы

За прошедшие сутки количество инфицированных коронавирусом в Киеве увеличилось на 34 человека, среди них два медика. Скончались трое зараженных.

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Динамику распространения COVID-19 опубликовал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Так, всего в Киеве зафиксировано уже 1 805 подтвержденных случаев заболевания.

В Киеве уже 1805 заболевших коронавирусом

Заболели:

23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет

11 мужчин возрасте от 22 до 74 лет

Отмечается, что в больницы столицы были госпитализировали 15 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции и под контролем врачей. Выздоровели за прошедшие сутки четверо жителей Киева. Всего в столице коронавирус победили 138 человек.

"В последнее время наибольшая динамика заболеваемости в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы густонаселенные, и многие не соблюдают правила безопасности", – написал Кличко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в Украине зарегистрировано 15 232 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (522 новых случая за сутки).

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