В Киеве толпы людей ринулись на пляж в разгар эпидемии: показательное фото

В Киеве люди ринулись на пляж в разгар эпидемии коронавирусной инфекции.

Соответствующее фото опубликовал журналист Владимир Сонюк на своей странице в Facebook. Кадр был сделан с дрона, на нем видно фото пляжа в районе Гидропарка.

На снимке можно увидеть сотни людей, которые наслаждаются летом, позабыв о карантине, вызванном COVID-19.

В Киеве толпы людей ринулись на пляж в разгар эпидемии facebook.com/volodimir.sonyuk

"Киев. Гидропарк. Народ, кажется, придумал, куда бежать от коронавируса", – подписал фото Сонюк.

Под снимком появились комментарии интернет-пользователей, которые поддержали негодования журналиста.

"Угу, толпа людей без соблюдения дистанции в антисанитарных условиях, а затем – рекордное количество больных", "Немало людей, пляжный сезон открыт", – написали юзеры.

facebook.com/volodimir.sonyuk

facebook.com/volodimir.sonyuk

facebook.com/volodimir.sonyuk

facebook.com/volodimir.sonyuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине в разгар пандемии открылся купальный сезон. В сети появились фото, на которых можно увидеть, что творится на пляжах.

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