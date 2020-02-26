В Киеве в среду, 26 февраля, под посольством России "Рух Опору Капітуляції" устроил акцию "Россия должна освободить" Крым, приуроченную событиям 2014 года, когда на полуострове устроили тысячный митинг против оккупации.

Фото с места опубликовал в Facebook бывший воин АТО Виталий Овчаренко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, на акцию протеста пришли около 100 участников. Они развернули плакаты с призывом к России уйти из полуострова и отпустить всех политзаключенных. Также зачитали список требований к агрессору.

В Киеве устроили митинг под посольством России Facebook Виталия Овчаренко

В Киеве устроили митинг под посольством России Facebook Виталия Овчаренко

Кроме того, участники акции принесли под посольство традиционные в России лапти. "Пусть обувают и уходят", – пояснили митингующие.

В Киеве устроили митинг под посольством России Скриншот из видео

В Киеве устроили митинг под посольством России Скриншот из видео

В Киеве устроили митинг под посольством России Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ, согласно которому 26 февраля станет Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

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