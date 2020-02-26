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26 февраля • обновлено в 21:22
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В Киеве под посольством России требовали уйти из Крыма. Фото и видео митинга

3.2т
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В Киеве в среду, 26 февраля, под посольством России "Рух Опору Капітуляції" устроил акцию "Россия должна освободить" Крым, приуроченную событиям 2014 года, когда на полуострове устроили тысячный митинг против оккупации.

Фото с места опубликовал в Facebook бывший воин АТО Виталий Овчаренко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, на акцию протеста пришли около 100 участников. Они развернули плакаты с призывом к России уйти из полуострова и отпустить всех политзаключенных. Также зачитали список требований к агрессору.

В Киеве устроили митинг под посольством России

В Киеве устроили митинг под посольством России

Facebook Виталия Овчаренко

В Киеве устроили митинг под посольством России

В Киеве устроили митинг под посольством России

Facebook Виталия Овчаренко

Кроме того, участники акции принесли под посольство традиционные в России лапти. "Пусть обувают и уходят", – пояснили митингующие.

В Киеве устроили митинг под посольством России

В Киеве устроили митинг под посольством России

Скриншот из видео

В Киеве устроили митинг под посольством России

В Киеве устроили митинг под посольством России

Скриншот из видео

В Киеве устроили митинг под посольством России

В Киеве устроили митинг под посольством России

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ, согласно которому 26 февраля станет Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Киев
Тег
Крым
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а не лучше бы эти деньги за лапти и за это сборище,тихонько принести в детский дом.как же дешево это смотрится.идите по рабочим местам,клоуны
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Талантов Андрей
Талантов Андрей
Дикари долбаные. Нация предателей.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А плакат "Крымчане, забудьте русский язык, говорите на мове!" был? А про бaндеру? А про то, что Украина вже почала жити заможно і щасливо?
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