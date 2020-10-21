В Киеве обнаружили более 550 новых больных COVID-19

За минувшие сутки, 20 октября, коронавирусом в Киеве заразились 559 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 253 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 31 869 человек, в области – 13 419 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 627 человек (+23 за сутки), вылечились 11 115 пациентов (+199). Продолжают бороться с вирусом 20 127 инфицированных.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 21 октября, в Украине официально подтверждены 315 826 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 719 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.