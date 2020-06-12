В Киеве зарегистрировали уже более 100 очагов заражения коронавирусом в трудовых коллективах.

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Об этом заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, только среди работников заведений питания коронавирус подхватили 35 человек. Речь идет о сотрудниках ресторанов, магазинов, супермаркетов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Что касается вообще по Киеву, сегодня (12 июня. – Ред.) зарегистрировано более 100 очагов в организованных коллективах – это и коллективы детских дошкольных учреждений, и общеобразовательных, лечебно-профилактических учреждений, и церкви, где проводятся некие профилактические меры", – подчеркнул Рубан.

Также он отметил, что в связи с жарой на улице инфекция передает минимально, но в закрытых помещения при несоблюдении правил карантина – наоборот максимально.

В Киеве обнаружили более 100 очагов коронавирусом в рабочих коллективах. Иллюстрация

В то же время Рубан в эфире радио Hromadske сказал, что в столице ежедневно фиксируются 50-70 нарушений карантина в заведениях общепита.

"Если говорить сегодня о ресторанах, об их порядке работы в эпидемию, то мы видим нарушение карантинных мероприятий именно в ресторанных комплексах. На сегодняшний день разрешено в Киеве, как и в восьми регионах, работать ресторанным комплексам и заведениям общественного питания только на террасах под открытым небом и на вынос", – пояснил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве 12 июня не будут усиливать карантин из-за распространения коронавируса, однако существует вероятность, что это сделают позже.

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