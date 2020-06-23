В Киеве обманутые вкладчики устроили акцию протеста в костюмах смерти с косой. Фото

Инвесторы считают, что правительство не помогает в решении проблем с застройщиками

Во вторник, 23 июня, обманутые вкладчики со всей Украины собрались под зданием Верховной Рады, чтобы потом отправиться к Кабинету министров Украины и провести там акцию протеста.

Прямую трансляцию подготовки к ации вел в Facebook Ян Доброносов. Инвесторы сказали, что в свое время отдали деньги застройщикам, чтобы приобрести жилье, но остались ни с чем. По их словам, государство не приложило должных усилий, чтобы помочь вернуть вложенные деньги или получить квартиры.

Вкладчики заявили о намерении требовать от правительства более решительных мер по защите их интересов и привлечении к ответственности нерадивых застройщиков.

Многие из протестующих одеты в костюмы смерти с косой, некоторые держат муляж гроба.

В Киеве обманутые застройщиками вкладчики собрались на акцию протеста (Сриншоты с трансляции Facebook Яна Доброносова)

В Киеве обманутые застройщиками вкладчики собрались на акцию протеста (Сриншоты с трансляции Facebook Яна Доброносова)

В Киеве обманутые застройщиками вкладчики собрались на акцию протеста (Сриншоты с трансляции Facebook Яна Доброносова)

В Киеве обманутые застройщиками вкладчики собрались на акцию протеста (Сриншоты с трансляции Facebook Яна Доброносова)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2020 года обманутые инвесторы потребовали у президента Владимира Зеленского выполнить данное им в декабре 2019 года обещание относительно решения проблемы недостроев Укрбуда.