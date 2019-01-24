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В Киеве могут ограничить скорость авто до 30 км/час: что известно

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Власти Киева собираются ограничить скорость движения авто возле школ и детских садиков до 30 км/час.

Также планируется увеличить количество камер с фиксацией скорости и идентификацией номера, сообщили в пресс-службе КГГА. Соответствующие изменения закрепят в программе усиления безопасности на дорогах.

"Нужно создать официальный список улиц и перекрестков Киева, где происходит больше всего ДТП, и проанализировать причины. Мы должны разработать паспорта безопасности возле учебных заведений, куда может войти пункт о снижении скорости до 30 километров в час", – уточнил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Еще одним предложением является установка электронных экранов, на которых будет видна скорость, с которой двигается автомобиль. Это поможет следить за безопасностью и пешеходам, и водителям.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 ноября в Киеве отменили увеличение скоростного лимита и уменьшили его с 80 до 50 километров в час. Однако уже с 1 апреля автомобилисты вновь смогут ездить быстрее.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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