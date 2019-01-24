В Киеве могут ограничить скорость авто до 30 км/час: что известно

Власти Киева собираются ограничить скорость движения авто возле школ и детских садиков до 30 км/час.

Также планируется увеличить количество камер с фиксацией скорости и идентификацией номера, сообщили в пресс-службе КГГА. Соответствующие изменения закрепят в программе усиления безопасности на дорогах.

"Нужно создать официальный список улиц и перекрестков Киева, где происходит больше всего ДТП, и проанализировать причины. Мы должны разработать паспорта безопасности возле учебных заведений, куда может войти пункт о снижении скорости до 30 километров в час", – уточнил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Иллюстрация Pexels

Еще одним предложением является установка электронных экранов, на которых будет видна скорость, с которой двигается автомобиль. Это поможет следить за безопасностью и пешеходам, и водителям.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 ноября в Киеве отменили увеличение скоростного лимита и уменьшили его с 80 до 50 километров в час. Однако уже с 1 апреля автомобилисты вновь смогут ездить быстрее.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал