В Киеве коронавирусом заболело более 100 человек, в области еще почти 50

В Киеве и области выросло количество больных коронавирусом COVID-19. В городе по состоянию на 10:00 понедельника, 30 марта, зафиксировали уже 102 случая заражения, а на территории области – еще 49.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было 82 случая заражения COVID-19, а в области – 45.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая", – говорится в сообщении.

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