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30 марта • обновлено в 10:15
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/ Жизнь столицы

В Киеве коронавирусом заболело более 100 человек, в области еще почти 50

1.7т
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В Киеве и области выросло количество больных коронавирусом COVID-19. В городе по состоянию на 10:00 понедельника, 30 марта, зафиксировали уже 102 случая заражения, а на территории области – еще 49.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было 82 случая заражения COVID-19, а в области – 45.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая", – говорится в сообщении.

Новость обновляется.

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Автор
Яра Дорош
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мне вот что удивительно и смешно... когда украинцы получают помощь из Китая, то никто из укрополитиков и слова не скажет, и никто из укрожурналистов даже и слова не напишет, что это Китай это коммунистическая страна, и управляет странной коммунистическая партия страны... кклы, вам не стыдно от коммунистов помощь получать?
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Мой господин
Мой господин
Говорят если высоко скакать ,то помогает,вот помог же майдан стать свободными от денег и тут поможет.
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Мой господин
Мой господин
Ну что,селюки помогли вам ваши ляхи??
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Кияни Жизнь столицы

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