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25 марта • обновлено в 16:17
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/ Жизнь столицы

В Киеве количество больных коронавирусом выросло до 34

1.1т
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В Киеве увеличилось количество больных коронавирусом COVID-19. В среду, 25 марта, было подтверждено еще три случая заболевания.

Таким образом количество больных коронавирусом достигло 34 человек. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом", – написал он и добавил, что такие данные были получены от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

По словам Кличко, все трое киевлян, у которых подтвердили COVID-19, – мужчины. Их возраст: 31, 36 и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Израиля, а еще один – из Объединенных Арабских Эмиратов. Их всех госпитализировали в Александровскую больницу Киева.

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Автор
Яра Дорош
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