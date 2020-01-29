В Киеве из-за тумана возникли проблемы с самолетами: на город надвигается непогода

Киев и область с самого утра среды, 29 января, накрыл густой туман, который уже спровоцировал ДТП и проблемы в аэропорту "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского. Впрочем, по прогнозам синоптиков, столицу Украины ожидает еще и снег с дождем, сильный ветер.
Так, жителей региона уже предупредили о плохой видимости на дорогах. А пресс-служба патрульной полиции Киевской области на своей странице в Facebook написала о первой ДТП из-за тумана (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, на 70 км трассы Киев – Одесса столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии пассажир и водитель первого авто получили травмы и были госпитализированы в больницу.
В Киеве из-за тумана возникли проблемы с самолетами
Также в комментарии сайту "Сегодня" пресс-служба аэропорта "Киев" объяснила, что именно из-за сильного тумана возникли сложности перелетами самолетов нескольких рейсов. Об этом свидетельствует и информация на сайте учреждения. В частности, проблемы касаются направлений: Варшава, Минск и Запорожье.
Пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр написала, что в столице в течение суток ожидается облачная погода, дождь и мокрый снег, местами гололедица, а порывы ветра могут достигать до 15-18 м/с. Также в сообщении говорится, что утренний туман не опасен.
Правоохранители дали советы водителя, которые вынуждены водить в тумане:
двигаться только с включенными фарами (противотуманные или ближний свет);
снизить скорость;
избегать резких маневров;
не допускать запотевания стекол;
если видимость плохая (около 2 м), остановить авто на обочине, а при остановке, включить аварийную световую сигнализацию.
Расписание полетов в аэропорту "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского
Скриншот
Расписание полетов в аэропорту "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского
Скриншот
На трассе Киев – Одесса из-за тумана столкнулись легковушка и грузовик
Патрульная полиция Киевской области
На трассе Киев – Одесса из-за тумана столкнулись легковушка и грузовик
Патрульная полиция Киевской области
На трассе Киев – Одесса из-за тумана столкнулись легковушка и грузовик
Патрульная полиция Киевской области
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились невероятные фото Киева, накрытого таинственным туманом, с высоты птичьего полета.
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