В Киеве из-за тумана возникли проблемы с самолетами: на город надвигается непогода

Киев и область с самого утра среды, 29 января, накрыл густой туман, который уже спровоцировал ДТП и проблемы в аэропорту "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского. Впрочем, по прогнозам синоптиков, столицу Украины ожидает еще и снег с дождем, сильный ветер.

Так, жителей региона уже предупредили о плохой видимости на дорогах. А пресс-служба патрульной полиции Киевской области на своей странице в Facebook написала о первой ДТП из-за тумана (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, на 70 км трассы Киев – Одесса столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии пассажир и водитель первого авто получили травмы и были госпитализированы в больницу.

В Киеве из-за тумана возникли проблемы с самолетами

Также в комментарии сайту "Сегодня" пресс-служба аэропорта "Киев" объяснила, что именно из-за сильного тумана возникли сложности перелетами самолетов нескольких рейсов. Об этом свидетельствует и информация на сайте учреждения. В частности, проблемы касаются направлений: Варшава, Минск и Запорожье.

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр написала, что в столице в течение суток ожидается облачная погода, дождь и мокрый снег, местами гололедица, а порывы ветра могут достигать до 15-18 м/с. Также в сообщении говорится, что утренний туман не опасен.

Правоохранители дали советы водителя, которые вынуждены водить в тумане:

двигаться только с включенными фарами (противотуманные или ближний свет);

снизить скорость;

избегать резких маневров;

не допускать запотевания стекол;

если видимость плохая (около 2 м), остановить авто на обочине, а при остановке, включить аварийную световую сигнализацию.

Расписание полетов в аэропорту "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского Скриншот

Расписание полетов в аэропорту "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского Скриншот

На трассе Киев – Одесса из-за тумана столкнулись легковушка и грузовик Патрульная полиция Киевской области

На трассе Киев – Одесса из-за тумана столкнулись легковушка и грузовик Патрульная полиция Киевской области

На трассе Киев – Одесса из-за тумана столкнулись легковушка и грузовик Патрульная полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились невероятные фото Киева, накрытого таинственным туманом, с высоты птичьего полета.

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