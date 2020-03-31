В Киеве и области более 150 случаев заражения коронавирусом: свежие данные

В Киеве и области по состоянию на 10:00 вторника, 31 марта, зафиксировали уже 159 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.
В самой столице количество случаев увеличилось до 107, в области – до 52 (два летальных). Об этом написала пресс-служба Центра общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.
"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 549 случаев COVID-19", – говорится в сообщении.
В Киеве и области более 150 случаев заражения коронавирусом. Иллюстрация
Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине:
Винницкая обл. – 36 случаев;
Волынская обл. – 3 случая;
Днепропетровская обл. – 9 случаев;
Донецкая обл. – 6 случаев;
Житомирская обл. – 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская обл. – 1 случай;
Запорожская обл. – 13 случаев;
Ивано-Франковская обл. – 45 (3 летальных) случаев;
г. Киев – 107 случаев;
Киевская обл. – 52 случая (2 летальных)
Кировоградская обл. – 4 случая;
Львовская обл. – 6 случаев;
Луганская обл. – 2 случая;
Одесская обл. – 11 случаев;
Полтавская обл. – 1 случай;
Ривненская обл. – 13 случаев (3 летальных)
Сумская обл. – 10 случаев (1 летальный)
Тернопольская обл. – 78 случаев (1 летальный)
Харьковская обл. – 1 случай;
Херсонская обл. – 1 случай;
Хмельницкая обл. – 3 случая;
Черкасская обл. – 50 случаев;
Черновицкая обл. – 90 (2 летальный) случаев;
Черниговская обл. – 2 случая.
Примечательно, что данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"Всего зафиксировано 13 смертей от COVID-19 в Украине. В общем восемь человек уже выздоровели, двое из них – дети. С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию", – добавила пресс-служба.
Новость обновляется.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.