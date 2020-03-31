В Киеве и области более 150 случаев заражения коронавирусом: свежие данные

В Киеве и области по состоянию на 10:00 вторника, 31 марта, зафиксировали уже 159 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.

В самой столице количество случаев увеличилось до 107, в области – до 52 (два летальных). Об этом написала пресс-служба Центра общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 549 случаев COVID-19", – говорится в сообщении.

В Киеве и области более 150 случаев заражения коронавирусом. Иллюстрация

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине:

Винницкая обл. – 36 случаев;

Волынская обл. – 3 случая;

Днепропетровская обл. – 9 случаев;

Донецкая обл. – 6 случаев;

Житомирская обл. – 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. – 1 случай;

Запорожская обл. – 13 случаев;

Ивано-Франковская обл. – 45 (3 летальных) случаев;

г. Киев – 107 случаев;

Киевская обл. – 52 случая (2 летальных)

Кировоградская обл. – 4 случая;

Львовская обл. – 6 случаев;

Луганская обл. – 2 случая;

Одесская обл. – 11 случаев;

Полтавская обл. – 1 случай;

Ривненская обл. – 13 случаев (3 летальных)

Сумская обл. – 10 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. – 78 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. – 1 случай;

Херсонская обл. – 1 случай;

Хмельницкая обл. – 3 случая;

Черкасская обл. – 50 случаев;

Черновицкая обл. – 90 (2 летальный) случаев;

Черниговская обл. – 2 случая.

Примечательно, что данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Всего зафиксировано 13 смертей от COVID-19 в Украине. В общем восемь человек уже выздоровели, двое из них – дети. С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию", – добавила пресс-служба.

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