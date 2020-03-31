Главная Новости
31 марта • обновлено в 10:25
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве и области более 150 случаев заражения коронавирусом: свежие данные

2.8т
Читать материал на украинском

В Киеве и области по состоянию на 10:00 вторника, 31 марта, зафиксировали уже 159 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.

В самой столице количество случаев увеличилось до 107, в области – до 52 (два летальных). Об этом написала пресс-служба Центра общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 549 случаев COVID-19", – говорится в сообщении.

В Киеве и области более 150 случаев заражения коронавирусом. Иллюстрация

В Киеве и области более 150 случаев заражения коронавирусом. Иллюстрация

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине:

  • Винницкая обл. – 36 случаев;

  • Волынская обл. – 3 случая;

  • Днепропетровская обл. – 9 случаев;

  • Донецкая обл. – 6 случаев;

  • Житомирская обл. – 5 (1 летальный) случаев;

  • Закарпатская обл. – 1 случай;

  • Запорожская обл. – 13 случаев;

  • Ивано-Франковская обл. – 45 (3 летальных) случаев;

  • г. Киев – 107 случаев;

  • Киевская обл. – 52 случая (2 летальных)

  • Кировоградская обл. – 4 случая;

  • Львовская обл. – 6 случаев;

  • Луганская обл. – 2 случая;

  • Одесская обл. – 11 случаев;

  • Полтавская обл. – 1 случай;

  • Ривненская обл. – 13 случаев (3 летальных)

  • Сумская обл. – 10 случаев (1 летальный)

  • Тернопольская обл. – 78 случаев (1 летальный)

  • Харьковская обл. – 1 случай;

  • Херсонская обл. – 1 случай;

  • Хмельницкая обл. – 3 случая;

  • Черкасская обл. – 50 случаев;

  • Черновицкая обл. – 90 (2 летальный) случаев;

  • Черниговская обл. – 2 случая.

Примечательно, что данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Всего зафиксировано 13 смертей от COVID-19 в Украине. В общем восемь человек уже выздоровели, двое из них – дети. С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию", – добавила пресс-служба.

Новость обновляется.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петров Сергей
Петров Сергей
Закономерность: Выросла статистика - значить разбежалась очередная партия папуасов из обсервации.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги