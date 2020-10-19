В Киеве еще почти 400 человек заразились COVID-19

В Киеве состоянием на утро 19 октября зафиксировали 30 848 случаев коронавируса (COVID-19). За минувшие сутки болезнь нашли у 385 жителей столицы.

Об этом говорят данные на официальном портале СНБО. Всего в столице от заболевания скончались 587 пациентов (+5 за сутки), а выздоровели – 10 709 (+13).

В Киевской области COVID-19 обнаружили у 12 924 человек (+240 за сутки). Зарегистрировано летальных случаев – 286 (+3), побороли болезнь – 7 313 (+117).

Отметим, что днем ранее в Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 453 жителей столицы.

Добавим, что по состоянию на утро понедельника, 19 октября, в Украине официально подтверждены 303 638 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 766 – обнаружены за прошедшие сутки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине от коронавируса до конца 2020 года может умереть до 20 тысяч человек.