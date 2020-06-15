В Киеве директор школы с COVID-19 ходила на работу: полицию призвали разобраться

Директор школы с COVID-19 ходила на работу

В Киеве директор школы после положительного теста на COVID-19 приходила на работу и общалась с людьми.

При этом она скрывала, что заразилась коронавирусом. Об этом на брифинге в понедельник, 15 июня, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы об открытии против директора уголовного производства за нарушение правил самоизоляции и небезопасности для других лиц", – сказал глава столицы.

Также Кличко рассказал, что в столице в трех детсадах обнаружили больных COVID-19 или сотрудников с подозрением на коронавирус:

в детском саду №804 в Оболонском районе заболела воспитательница;

в саду №495 Шевченковского района – подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре;

в заведении №651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за 14 июня зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом.