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В Киев придут похолодание и затяжные дожди: прогноз на первые дни августа

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В Киеве в первый день августа похолодает до 20-22 градусов, возможны небольшие кратковременные дожди.

Сильный ветер, "гулявший" по столице несколько последних дней, утихнет, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Могут набегать тучки, небольшой дождь будет чередоваться с солнечной погодой. Шквальный ветер утихнет, дальше незначительное потепление, до +25 будет меняться с небольшим похолоданием до +22", – уточнила она.

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Со 2 августа, согласно с прогнозом Укргидрометцентра, осадки в Киеве усилятся, к ним добавятся грозы. Дождливая погода ожидается до самого конца недели. Средняя температура воздуха составит +23.

Погода в Киевской области

Погода в Киевской области

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, август начнется в Украине с сухой погоды и существенного похолодания до +8 уже в первую ночь. В частности, в западных, северных, центральных и восточных областях столбики термометра опустятся до 8-12 градусов тепла.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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