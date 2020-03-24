В аэропорту "Борисполь" под Киевом пассажирам, прибывающим с "угрожающих направлений", делают экспресс-тесты на коронавирус COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Ведомство также поделилось соответствующим видео (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

В "Борисполе" делают экспресс-тесты на COVID-19 Скрин видео

Отмечается, что тест отнимает дополнительно две минуты времени, но делается для безопасности людей.

В "Борисполе" делают экспресс-тесты на COVID-19 Скрин видео

"Поэтому будьте рассудительны и относитесь с пониманием к работе медиков, пограничников и других служб, которые, несмотря на высокий риск заражения, ради общей безопасности борются с распространением коронавирусной инфекции", – сказано в сообщении.

Кроме того, в "Борисполе" на разные терминалы развели потоки на прилет и отлет.

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото из аэропорта "Борисполь" на карантине. В ограниченном режиме работал терминал F, а терминал D закрыли.

20 марта в международный аэропорт "Борисполь" прибыло девять самолетов с украинцами на борту.

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