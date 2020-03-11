Главная Новости
11 марта • обновлено в 14:42
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В "Борисполь" прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус

11.5т
Читать материал на украинском

В международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с пассажиром, у которого подозревают заболевание на коронавирус COVID-2019.

Об этом сообщила ТСН. На место прибыли медики скорой, впрочем, пока неизвестно, с чем именно это связано (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По состоянию на 13:30 на аэродроме приземлился самолет рейса "Дубай- Киев" №727, в котором находится вероятно зараженный коронавирусом", – написала служба.

В "Борисполь" прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус

В "Борисполь" прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус

ТСН

Пока пассажиров из самолета не выпускают.

В Борисполь прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус

В Борисполь прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус

ТСН

В Борисполь прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус

В Борисполь прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус

ТСН

В Борисполь прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус

В Борисполь прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус

ТСН

В Борисполь прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус

В Борисполь прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
1
Смешно
3
Интересно
8
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги