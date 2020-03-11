В международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с пассажиром, у которого подозревают заболевание на коронавирус COVID-2019.

Об этом сообщила ТСН. На место прибыли медики скорой, впрочем, пока неизвестно, с чем именно это связано (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По состоянию на 13:30 на аэродроме приземлился самолет рейса "Дубай- Киев" №727, в котором находится вероятно зараженный коронавирусом", – написала служба.

В "Борисполь" прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус ТСН

Пока пассажиров из самолета не выпускают.

В Борисполь прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус ТСН

В Борисполь прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус ТСН

В Борисполь прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус ТСН

В Борисполь прибыл самолет с вероятно больным на коронавирус ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.

Он поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать ежедневное измерение температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.

Также в Киеве родителям должны были ограничить доступ к школам в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в учебных заведениях.

На станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания.

Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания на коронавирус COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.

В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал