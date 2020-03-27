У начальника полиции Киева обнаружили коронавирус: больные еще двое правоохранителей и курсант

У начальника полиции Киева, заместителя главы Национальной полиции Украины Андрея Крищенко 27 марта обнаружили коронавирус COVID-19.
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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook. По его словам, именно медиков и правоохранителей, как показывает трагический опыт Италии, чаще всего поражает этот вирус.
"Так, положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта. В частности, сегодня Covid-19 установлен в заместителя главы Национальной полиции Украины – начальника полиции Киева Андрея Крищенко", – написал Геращенко.
У начальника полиции Киева обнаружили коронавирус. Иллюстрация
Заместитель министра внутренних дел отметил, что состояние здоровья Крищенко является удовлетворительным. Мужчина продолжил выполнять свои обязанности дистанционно.
"Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся в самоизоляции. Помещение столичного главка должным образом продезинфицированы", – подчеркнул Геращенко.
Он добавил, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не были.
"Будьте осторожны! Строго соблюдайте нормы карантина! Андрей, ты защищал Украину в Горловке и выжил после пыток в плену у террористов! Всем больным скорейшего выздоровления! Всем кто не заболел – здоровья!" – подытожил Геращенко.
Пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook уточнила, что четыре случая заражения, о которых говорил Геращенко, зафиксировали в Ивано-Франковском и Бердянском отделах полиции и полиции Киева. Все помещения, где несли службу больные, были продезинфицированы.
"Первый случай заболевания выявлен у участковой полицейской на Ивано-Франковщине, второй – у начальника одного из структурных подразделений полиции Киева. Сегодня лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко", – отметила пресс-служба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже, 20 марта, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации и в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Чиновник заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
По состоянию на 10:00 пятницы, 27 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине уже достигло 218 случаев.
Впрочем, в Киеве по состоянию на 12:00 пятницы, 27 марта, количество больных коронавирусом COVID-19 достигло 55 человек.
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