У начальника полиции Киева обнаружили коронавирус: больные еще двое правоохранителей и курсант

У начальника полиции Киева, заместителя главы Национальной полиции Украины Андрея Крищенко 27 марта обнаружили коронавирус COVID-19.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook. По его словам, именно медиков и правоохранителей, как показывает трагический опыт Италии, чаще всего поражает этот вирус.

"Так, положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта. В частности, сегодня Covid-19 установлен в заместителя главы Национальной полиции Украины – начальника полиции Киева Андрея Крищенко", – написал Геращенко.

У начальника полиции Киева обнаружили коронавирус. Иллюстрация

Заместитель министра внутренних дел отметил, что состояние здоровья Крищенко является удовлетворительным. Мужчина продолжил выполнять свои обязанности дистанционно.

"Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся в самоизоляции. Помещение столичного главка должным образом продезинфицированы", – подчеркнул Геращенко.

Он добавил, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не были.

"Будьте осторожны! Строго соблюдайте нормы карантина! Андрей, ты защищал Украину в Горловке и выжил после пыток в плену у террористов! Всем больным скорейшего выздоровления! Всем кто не заболел – здоровья!" – подытожил Геращенко.

Пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook уточнила, что четыре случая заражения, о которых говорил Геращенко, зафиксировали в Ивано-Франковском и Бердянском отделах полиции и полиции Киева. Все помещения, где несли службу больные, были продезинфицированы.

"Первый случай заболевания выявлен у участковой полицейской на Ивано-Франковщине, второй – у начальника одного из структурных подразделений полиции Киева. Сегодня лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко", – отметила пресс-служба.

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