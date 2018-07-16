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LadyCity

Трагедия в Киеве: мужчина выпал с 26 этажа

1.8тЧитать новость на украинском

В Киеве мужчина выпал с 26 этажа высотки и погиб.

Трагедия произошла на ул. Коновальца (бывшая Щорса), в Печерском районе, сообщил источник OBOZREVATEL

На место были вызваны работники скорой помощи, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего.

Как стало известно, погибший был рабочим. Его возраст – 31 год. О том, совершил ли мужчина самоубийство, или причиной трагедии является несчастный случай - неизвестно.

Место происшествия

Гугл. Карты

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 14-летний парень выпрыгнул с девятого этажа высотки из-за девушки. От полученных травм подросток погиб.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Темы
ЭксклюзивКриминал
Место
УкраинаКиев
Объект
криминал
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
обоз скрывает самое главное - летел он с криком - "русские идут!"
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