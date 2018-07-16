Трагедия в Киеве: мужчина выпал с 26 этажа

В Киеве мужчина выпал с 26 этажа высотки и погиб.

Трагедия произошла на ул. Коновальца (бывшая Щорса), в Печерском районе, сообщил источник OBOZREVATEL

На место были вызваны работники скорой помощи, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего.

Как стало известно, погибший был рабочим. Его возраст – 31 год. О том, совершил ли мужчина самоубийство, или причиной трагедии является несчастный случай - неизвестно.

Место происшествия Гугл. Карты

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 14-летний парень выпрыгнул с девятого этажа высотки из-за девушки. От полученных травм подросток погиб.