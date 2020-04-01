Стало известно о состоянии здоровья ребенка больной коронавирусом роженицы с Киевщины

Ребенок, который родился у больной коронавирусом COVID-19 женщины из города Ирпень Киевской области, оказался здоровым.

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Об этом сообщил первый заместитель ирпенского городского головы Александр Маркушин на своей странице в Facebook. По его словам, младенец по состоянию на 1 апреля чувствовал себя хорошо и оставался под наблюдением врачей.

"Сегодня (1 апреля. – Ред.) пришел результат ПЦР-диагностики новорожденного от женщины из города Ирпень Киевской области, больной COVID-19. К счастью, ПЦР-анализ негативный", – подчеркнул чиновник.

Ребенок больной COVID-19 женщины с Киевщины – здоров. Иллюстрация

По словам Маркушина, за несколько дней ребенку сделают повторный анализ.

"По состоянию на 1 апреля в городе Ирпень в целом получили 44 подозрения, из которых два лабораторно подтверждено в Ирпене. Также по одному случаю в Ворзеле и Гостомеле. Всего на территории Ирпенского городского совета четыре лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В 19 – установлено отрицательный результат ПЦР-анализа, 21 находится на исследовании", – добавил он.

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