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1 апреля • обновлено в 17:02
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Стало известно о состоянии здоровья ребенка больной коронавирусом роженицы с Киевщины

2.3т
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Ребенок, который родился у больной коронавирусом COVID-19 женщины из города Ирпень Киевской области, оказался здоровым.

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Об этом сообщил первый заместитель ирпенского городского головы Александр Маркушин на своей странице в Facebook. По его словам, младенец по состоянию на 1 апреля чувствовал себя хорошо и оставался под наблюдением врачей.

"Сегодня (1 апреля. – Ред.) пришел результат ПЦР-диагностики новорожденного от женщины из города Ирпень Киевской области, больной COVID-19. К счастью, ПЦР-анализ негативный", – подчеркнул чиновник.

Ребенок больной COVID-19 женщины с Киевщины – здоров. Иллюстрация

Ребенок больной COVID-19 женщины с Киевщины – здоров. Иллюстрация

По словам Маркушина, за несколько дней ребенку сделают повторный анализ.

"По состоянию на 1 апреля в городе Ирпень в целом получили 44 подозрения, из которых два лабораторно подтверждено в Ирпене. Также по одному случаю в Ворзеле и Гостомеле. Всего на территории Ирпенского городского совета четыре лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В 19 – установлено отрицательный результат ПЦР-анализа, 21 находится на исследовании", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киевской области 24 марта подтвердили еще два случая коронавируса – заболела беременная женщина в Ирпене и 21-летняя девушка в Броварах.

  • Беременная женщина из Ирпеня, которую госпитализировали с коронавирусом, родила ребенка в больнице Белой Церкви.

  • У больной COVID-19 роженицы из города Ирпень Киевской области забрали ребенка.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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