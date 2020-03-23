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23 марта • обновлено в 19:43
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Выстроилась очередь из "скорых": журналистка показала изнутри Александровскую больницу в Киеве, принимающую больных COVID-19

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Возле Александровской больницы Киева, которая принимает больных с подозрением на новый коронавирус COVID-19, выстроилась очередь из машин "скорой помощи".

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Соответствующие кадры опубликовала журналистка издания LB Анна Стешенко, которую привезли в столичную больницу, чтобы сделать тестна COVID-19 (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Очередь из "скорых" у Александровской больницы в Киеве

Очередь из "скорых" у Александровской больницы в Киеве

Скрин видео

Журналистка успела снять врачей, в защитных костюмах встречающих пациентов, и полицейских, которые дежурили на улице.

Она показала одну из палат инфекционного отделения, рассказав, что выходить из нее запрещено. Пока что женщина одна в палате, однако она отметила, что вполне вероятно к ней кого-то подселят.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 марта, в очередной раз обратился к украинцам из-за коронавируса, раскритиковав некоторых политиков за хайп на теме COVID-19.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Теги
врачи видео
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Китайские коммуняки свои тест-системы подарили нищ.ебродам, начали пользоваться. Вот и результат.
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