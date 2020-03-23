Возле Александровской больницы Киева, которая принимает больных с подозрением на новый коронавирус COVID-19, выстроилась очередь из машин "скорой помощи".
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Соответствующие кадры опубликовала журналистка издания LB Анна Стешенко, которую привезли в столичную больницу, чтобы сделать тестна COVID-19 (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).
Очередь из "скорых" у Александровской больницы в Киеве
Скрин видео
Журналистка успела снять врачей, в защитных костюмах встречающих пациентов, и полицейских, которые дежурили на улице.
Она показала одну из палат инфекционного отделения, рассказав, что выходить из нее запрещено. Пока что женщина одна в палате, однако она отметила, что вполне вероятно к ней кого-то подселят.
Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 марта, в очередной раз обратился к украинцам из-за коронавируса, раскритиковав некоторых политиков за хайп на теме COVID-19.
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