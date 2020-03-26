Скандал с отсутствием масок и костюмов в 8-й больнице Киева: появилась реакция властей

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на фоне скандала с якобы отсутствием масок, защитных костюмов и очков для медиков Киевской городской клинической больницы №8, которую подготовили к приему больных коронавирусом COVID-19, заявил, что это ответственность руководства заведения.

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Об этом он рассказал в комментарии журналистам OBOZ TV. По его словам, сначала было определено семь опорных больниц, которые подготовили для приема больных COVID-19, но из-за ограниченного количества мест в список включили еще и больницу №8 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На сегодняшний день она приказом определена. И это прежде всего поручение главному врачу или директору коммунального некоммерческого предприятия, которым сегодня является больница №8. Сегодня утром (25 марта. – Ред.) мы провели короткое совещание о том, что ему необходимо делать, какие меры провести, в частности, по обеспечению средств индивидуальной защиты", – объяснил Поворозник.

Скандал с отсутствием масок и костюмов в 8-й больнице Киева. Иллюстрация

Сами же медики не для записи признались нашим журналистам, что их даже не предупредили о том, что в больницу будут доставлять больных коронавирусом, не рассказали алгоритм действий.

"Вместе с тем у врачей нет защитных костюмов, масок, очков. Им запрещают общаться с прессой. Методы борьбы с этим недугом врачи ищут в интернете... Кареты скорой помощи нечем дезинфицировать, не во что переодеваться врачам, которые привезли потенциального больного коронавирусом", – отметила корреспондент.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока Украина готовит полицейских, военных и Нацгвардию к обеспечению порядка в режиме чрезвычайного положения из-за коронавируса и карантина в связи с ним, медиков одной из столичных больниц бросили на передовую совсем безоружных.

По словам журналистки Татьяны Даниленко, недавно Киевскую городскую больницу №8 перепрофилировали для принятия больных COVID-19, однако работников не обеспечили для этого даже самым необходимым.

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