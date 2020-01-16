Пять скорых неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

В четверг, 16 января, в Киев прибыл борт из Харькова с тяжело ранеными на Донбассе военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые нуждаются в помощи.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

"В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Харькова, 5 скорых неслись по шоссе из Борисполя с ранеными бойцами, всех сразу в реанимацию. За сутки на фронте двое раненых и двое убитых, очень много обстрелов и снайперов, война продолжается!" – написала она.

Юсупова уточнила, что сдать донорскую кровь можно в центре крови в самом госпитале.

"За неделю после последнего борта оплачена химия для онкобольного воина (37 тыс.), оплачены анализы в частной лаборатории( 1200 и 7 тыс.), оплачены лекарства (6500), смотрите чеки. Я так же заказала тактический медицинский рюкзак для фронта (7800) и нужно оплатить турникеты (400 грн каждый). Это информация для тех, кто помогает деньгами", – добавила она, оставив банковские реквизиты для желающих помочь.

Карты для помощи: 4627 0551 5012 8394 ПриватБанк и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

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